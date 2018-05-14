Известный тренер уверен, что ссора Тутберидзе и Медведевой выигрышна для всех 

Teleprogramma.pro уже сообщала ранее, что Евгения Медведева приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе, с которой вместе проработала 11 лет. Вскоре появились слухи, что спортсменка обилась на свою наставницу из-за того, что та взяла в Корею Алину Загитову, вырвавшую у Евгении победу в этом году на Играх. Сложившуюся ситуацию недавно прокомментировал легендарный тренер Алексей Мишин.
Он уверен, что ссора Тутберидзе и Загитовой будет выигрышна для всех. «Почему так думаю? Опыт есть. От меня в свое время уходил Алексей Ягудин к Татьяне Тарасовой», — отметил тренер. По его словам, в 2001 году на Играх доброй воли Ягудин потерпел сокрушительное поражение от Евгения Плющенко. Однако после проигрыша он получил такой стимул, что потом завоевал еще три олимпийские медали. Однако в 18 лет Ягудин все же решил уйти к другому тренеру после неудачного выступления на турнире в Америке. «Он считал, что Плющенко и Алексею Урманову я уделяю больше внимания», — добавил Мишин.
Так он уверен, что у Медведевой теперь появится новый стимул, а Тутберидзе займется другими своими ученицами, которые будут рваться к победам, об этом тренер рассказал EG.ru. Напомним, что Евгения продолжит выступать за Россию, но уже под руководством канадского тренера Брайана Орсера.