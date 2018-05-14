Ещё
СМИ: Анчелотти на этой неделе подпишет контракт с «Наполи»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Анчелотти на этой неделе подпишет контракт с «Наполи» 

SPORT24.ru 10 часов назад
Бывший тренер мадридского ”Реала” и «Милана» Карло Анчелотти согласился возглавить «Наполи». Тренер несколько раз созванивался с президентом «партенопейцев» Аурелио де Лаурентисом и на этой неделе подпишет с клубом контракт, уверяет CalcioNapoli24.
Анчелотти находится без работы с осени прошлого года, когда был уволен из «Баварии». «Наполи» сейчас возглавляет Маурицио Сарри. Но, по слухам, летом он покинет клуб. Тренеру готовы предложить работу лондонские «Челси» и «Арсенал».
Анчелотти связывали с постом главного тренера сборной Италии. Специалист отказался, так как хочет работать на клубном уровне.
SPORT24.ru: последние новости
Кто станет следующей Медведевой у Тутберидзе Волчкова: «Ни один специалист не вправе давать советы Тутберидзе» «Металлург» не исключил переход в клуб Антипина и Кулемина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»10
Франция вернула Севастополь Украине31
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»170
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
Назван победитель боя Су-57 и F-2277
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение