СМИ: Анчелотти на этой неделе подпишет контракт с «Наполи»

Бывший тренер мадридского ”Реала” и «Милана» Карло Анчелотти согласился возглавить «Наполи». Тренер несколько раз созванивался с президентом «партенопейцев» Аурелио де Лаурентисом и на этой неделе подпишет с клубом контракт, уверяет CalcioNapoli24.

Анчелотти находится без работы с осени прошлого года, когда был уволен из «Баварии». «Наполи» сейчас возглавляет Маурицио Сарри. Но, по слухам, летом он покинет клуб. Тренеру готовы предложить работу лондонские «Челси» и «Арсенал».