Политолог оценил уровень готовности госаппарата России выполнить «суперуказ»

В последние годы мы приобретали экономическую, политическую и военную независимость. А без нее невозможно ввести самостоятельную суверенную экономическую модель развития, — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Серавин, комментируя готовность российского чиновничества выполнить «суперуказ» Путина

Директор исследовательских программ экспертной группы PiteR Алексей Серавин убежден, что правительство и весь государственный аппарат России сможет выполнить указ президента Владимира Путина, изданный 7 мая, который уже окрестили «суперуказом». По его словам, к этому рывку страна фактически готовилась десять лет.

«Безусловно, страна готова. В последние годы мы приобретали экономическую, политическую и военную независимости, потому что без них невозможно ввести самостоятельную и суверенную экономическую модель развития», — сказал политолог.

Майский «суперуказ» собой базис для экономического рывка, о котором говорил глава государства во время своего послания Федеральному собранию, сказал Александр Серавин.

«Раньше он был невозможен, поскольку страна должна была приобрести политический и экономический суверенитет. Без суверенитета нельзя принимать прорывные экономические программы в собственных интересах, потому что будет давление чужого капитала, — добавил эксперт порталу «Ридус» . — Поэтому сначала была создана база, а сейчас должен произойти рывок, который обеспечит будущее России».

Для реализации указа, полагает эксперт, важна «слаженная работа команды, которая сейчас будет утверждена правительством». «Она и займется реализацией. И тот подход, который будет предложен проектом, позволит рывками добиться цели», — прогнозирует Серавин.

Он добавил, что «во многом эти указы определят будущее страны на ближайшие 25 лет». «За эти 5-6 лет мы должны сформировать будущие условия на поколение вперед», — подытожил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по реализации нового майского указа Путина. По его словам, для того потребуются аккуратные взвешенные решения, законотворческая работа и учет всех рисков.