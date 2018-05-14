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Политолог оценил уровень готовности госаппарата России выполнить «суперуказ»
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Политолог оценил уровень готовности госаппарата России выполнить «суперуказ» 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
В последние годы мы приобретали экономическую, политическую и военную независимость. А без нее невозможно ввести самостоятельную суверенную экономическую модель развития, — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Серавин, комментируя готовность российского чиновничества выполнить «суперуказ» Путина.
Директор исследовательских программ экспертной группы PiteR Алексей Серавин убежден, что правительство и весь государственный аппарат России сможет выполнить указ президента Владимира Путина, изданный 7 мая, который уже окрестили «суперуказом». По его словам, к этому рывку страна фактически готовилась десять лет.
«Безусловно, страна готова. В последние годы мы приобретали экономическую, политическую и военную независимости, потому что без них невозможно ввести самостоятельную и суверенную экономическую модель развития», — сказал политолог.
Майский «суперуказ» собой базис для экономического рывка, о котором говорил глава государства во время своего послания Федеральному собранию, сказал Александр Серавин.
«Раньше он был невозможен, поскольку страна должна была приобрести политический и экономический суверенитет. Без суверенитета нельзя принимать прорывные экономические программы в собственных интересах, потому что будет давление чужого капитала, — добавил эксперт порталу «Ридус». — Поэтому сначала была создана база, а сейчас должен произойти рывок, который обеспечит будущее России».
Для реализации указа, полагает эксперт, важна «слаженная работа команды, которая сейчас будет утверждена правительством». «Она и займется реализацией. И тот подход, который будет предложен проектом, позволит рывками добиться цели», — прогнозирует Серавин.
Он добавил, что «во многом эти указы определят будущее страны на ближайшие 25 лет». «За эти 5-6 лет мы должны сформировать будущие условия на поколение вперед», — подытожил политолог.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по реализации нового майского указа Путина. По его словам, для того потребуются аккуратные взвешенные решения, законотворческая работа и учет всех рисков.
«Задачи, которые предстоит решать правительству, я об этом говорил, выступая в Государственной думе, беспрецедентны и по сложности, и по масштабу. И требуют от всех нас таких же серьезных усилий, продуманных, аккуратных, взвешенных решений. Потребуют они и большой законотворческой работы», — заявил Медведев.
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