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Чем объяснить выбор Кудрина
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Чем объяснить выбор Кудрина 

News.ru 12 часов назад
Фото: News.ru
Итак, Кудрин принял кадровое предложение, сделанное от лица «Единой России», и согласился возглавить контрольно-финансовый орган — Счетную палату. Занять кресло, которое, что называется, еще не остыло от его недавней подчиненной Татьяны Голиковой.
Подоплеку такого шага, который явно понижает политический и общественный статус Кудрина, мы узнаем значительно позже. Фактически ему пока приходется распрощаться со статусом некоего экономического гуру, одного из теоретиков необходимых структурных реформ в экономике и в госуправлении. И сосредоточиться на контрольно-аудиторских функциях.
Что же произошло? Скорее всего, в нынешних «подковерных» политических раскладах назначение Кудрина на те должности, которые ему прочили — первого вице-премьера или заместителя главы президентской администрации — могло бы нарушить некий, скрытый от нас обывателей, межклановые баланс сил. Равновесие между структурами, которые принято именовать кремлевскими башнями. Не стоит забывать и о уже о застарелой конфронтации Кудрина и Медведева.
Премьер-министр Дмитрий Медведев и Алексей Кудрин (слева)
Фактически Кудрину вернули статус министра, дали возможность отличиться на ниве контроля за расходами бюджетных средств, повысить свой рейтинг, будучи в самом востребованном тренде — противодействия коррупции во власти. А заодно найти престижные места и для его сотрудников по ЦСР.
А вот что будет дальше? Не исключено ведь, что непопулярные реформы, которые уже анонсированы, приведут к значительным перестановкам в правительстве. А Кудрин будет еще и обладать важной информацией о состоянии бюджетных дел. А значит, получит реальную фору при следующих назначениях.
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