Чем объяснить выбор Кудрина

Подоплеку такого шага, который явно понижает политический и общественный статус Кудрина, мы узнаем значительно позже. Фактически ему пока приходется распрощаться со статусом некоего экономического гуру, одного из теоретиков необходимых структурных реформ в экономике и в госуправлении. И сосредоточиться на контрольно-аудиторских функциях.

Что же произошло? Скорее всего, в нынешних «подковерных» политических раскладах назначение Кудрина на те должности, которые ему прочили — первого вице-премьера или заместителя главы президентской администрации — могло бы нарушить некий, скрытый от нас обывателей, межклановые баланс сил. Равновесие между структурами, которые принято именовать кремлевскими башнями. Не стоит забывать и о уже о застарелой конфронтации Кудрина и Медведева

Премьер-министр Дмитрий Медведев и Алексей Кудрин (слева)

Фактически Кудрину вернули статус министра, дали возможность отличиться на ниве контроля за расходами бюджетных средств, повысить свой рейтинг, будучи в самом востребованном тренде — противодействия коррупции во власти. А заодно найти престижные места и для его сотрудников по ЦСР.

А вот что будет дальше? Не исключено ведь, что непопулярные реформы, которые уже анонсированы, приведут к значительным перестановкам в правительстве. А Кудрин будет еще и обладать важной информацией о состоянии бюджетных дел. А значит, получит реальную фору при следующих назначениях.