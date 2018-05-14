ФАС поддержала возвращение практики продажи алкоголя на АЗС 

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба поддержала предложение «Независимого топливного союза» вернуть на АЗС продажу алкоголя. Об этом ТАСС сказал начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.
"Мы поддерживаем это. Чем отличается магазин при АЗС от магазина в ста метрах от АЗС? Это дополнительный заработок для АЗС, но мы не рассматривает (это решение) через призму того, что это позволит компенсировать какие-то убытки от продажи топлива. Для нас это развитие конкуренции придорожного сервиса", — сказал он.
По его словам, практика продажи алкоголя на заправках есть и в других странах, в том числе в Европе.
"В странах Европы разрешен даже крепкий алкоголь", — подчеркнул он.
Спиртное на АЗС "Независимый топливный союз", представляющий некоторых независимых участников топливного рынка, предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву вернуть на АЗС продажу алкоголя. По словам президента союза Павла Баженова, это поможет сдержать рост цены на бензин и помочь низкомаржинальным АЗС.
Он говорил, что письмо Медведеву было направлено 25 апреля 2018 года. Аналогичные документы были отправлены в профильные министерства, в Государственную думу и бизнес-омбудсмену Борису Титову. Баженов замечал, что разрешение продажи алкогольной продукции позволит сдержать рост цен на бензин. Доходы АЗС, по его оценке, вырастут примерно на 5%, а прибыль от реализации сопутствующих товаров на 30%.
Президент союза пояснил, что речь идет о разрешении продажи, в том числе, и крепких напитков. Он также заявлял, что запрет продажи алкогольной продукции на АЗС, введенный в 2011 году, не привел к снижению количеству ДТП водителями в состоянии опьянения.
"Независимый топливный союз" объединяет независимых владельцев АЗС. В него входят 38 компаний, которым принадлежит более 400 автозаправочных станций. По словам Баженова, союз взаимодействует и представляет интересы более 6000 АЗС, не входящих в ВИНКи.