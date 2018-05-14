ФАС поддержала возвращение практики продажи алкоголя на АЗС

"Мы поддерживаем это. Чем отличается магазин при АЗС от магазина в ста метрах от АЗС? Это дополнительный заработок для АЗС, но мы не рассматривает (это решение) через призму того, что это позволит компенсировать какие-то убытки от продажи топлива. Для нас это развитие конкуренции придорожного сервиса", — сказал он.

По его словам, практика продажи алкоголя на заправках есть и в других странах, в том числе в Европе.

"В странах Европы разрешен даже крепкий алкоголь", — подчеркнул он.

Спиртное на АЗС "Независимый топливный союз", представляющий некоторых независимых участников топливного рынка, предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву вернуть на АЗС продажу алкоголя. По словам президента союза Павла Баженова, это поможет сдержать рост цены на бензин и помочь низкомаржинальным АЗС.

Он говорил, что письмо Медведеву было направлено 25 апреля 2018 года. Аналогичные документы были отправлены в профильные министерства, в Государственную думу и бизнес-омбудсмену Борису Титову . Баженов замечал, что разрешение продажи алкогольной продукции позволит сдержать рост цен на бензин. Доходы АЗС, по его оценке, вырастут примерно на 5%, а прибыль от реализации сопутствующих товаров на 30%.

Президент союза пояснил, что речь идет о разрешении продажи, в том числе, и крепких напитков. Он также заявлял, что запрет продажи алкогольной продукции на АЗС, введенный в 2011 году, не привел к снижению количеству ДТП водителями в состоянии опьянения.

"Независимый топливный союз" объединяет независимых владельцев АЗС. В него входят 38 компаний, которым принадлежит более 400 автозаправочных станций. По словам Баженова, союз взаимодействует и представляет интересы более 6000 АЗС, не входящих в ВИНКи.