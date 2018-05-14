Медведев подписал документ о строительстве уральской магистрали 

«Документ касается строительства высокоскоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом, это распоряжение правительства», — сказал председатель правительства на совещании с и.о. вице-премьеров. По оценке главы кабмина, «это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль». Медведев отметил, что «дорога должна соединить две соседние агломерации так, чтобы тем людям, которые там живут, было удобно ездить и по своим личным делам, и даже в необходимых случаях на работу: весь путь между двумя областными центрами должен занять порядка часа с небольшим».