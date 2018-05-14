Подписан документ о строительстве скоростной дороги Челябинск-Екатеринбург

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск Екатеринбург . Об этом он сообщил 14 мая на совещании с и.о. вице-премьеров.

Глава кабмина отметил, что «это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль». По его словам, «весь путь между двумя областными центрами должен занять порядка часа с небольшим».

«Это распоряжение правительства, которое меняет транспортную стратегию в этой части. эта магистраль должна быть интегрирована в общероссийскую сеть», — сказал премьер.

В настоящее время из Екатеринбурга в Челябинск по железной дороге можно добраться минимум за 4,5 часа.

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