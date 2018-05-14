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Подписан документ о строительстве скоростной дороги Челябинск-Екатеринбург
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Подписан документ о строительстве скоростной дороги Челябинск-Екатеринбург 

Свободная пресса 13 часов назад
Фото: Хорошие новости
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Об этом он сообщил 14 мая на совещании с и.о. вице-премьеров.
Глава кабмина отметил, что «это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль». По его словам, «весь путь между двумя областными центрами должен занять порядка часа с небольшим».
«Это распоряжение правительства, которое меняет транспортную стратегию в этой части. эта магистраль должна быть интегрирована в общероссийскую сеть», — сказал премьер.
В настоящее время из Екатеринбурга в Челябинск по железной дороге можно добраться минимум за 4,5 часа.
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