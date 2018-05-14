Медведев подписал документ о строительстве уральской магистрали

Как подчеркнул глава кабмина, этот инфраструктурный проект положительно скажется на развитии регионов, через которые пройдет уральская магистраль, интегрированная в общероссийскую сеть.

Напомним, ранее правительство внесло изменения в схему планирования дорог. Она была дополнена одним железнодорожным и одним автомобильным проектом. Так высокоскоростная железнодорожная магистраль пройдет через Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа на Среднем Урале, и через Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский муниципальные районы и Челябинский городской округ на Южном Урале.