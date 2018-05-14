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Медведев подписал документ о строительстве уральской магистрали
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Медведев подписал документ о строительстве уральской магистрали 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом, передает РИА Новости.
Как подчеркнул глава кабмина, этот инфраструктурный проект положительно скажется на развитии регионов, через которые пройдет уральская магистраль, интегрированная в общероссийскую сеть.
Напомним, ранее правительство внесло изменения в схему планирования дорог. Она была дополнена одним железнодорожным и одним автомобильным проектом. Так высокоскоростная железнодорожная магистраль пройдет через Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа на Среднем Урале, и через Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский муниципальные районы и Челябинский городской округ на Южном Урале.
Реализовать строительство высокоскоростной трассы планируется в рамках концессии. В январе власти Челябинской области направили проект соглашения в правительство. Он рассчитан на 32 года и предполагает создание новой двухпутной высокоскоростной магистрали протяженностью около 209 километров плюс всей необходимой инфраструктуры. Область предложила схему финансирования с участием средств государства и частного капитала.
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