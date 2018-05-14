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Бездомный, вернувший парню документы для операции, нашел семью и устроился на работу
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Бездомный, вернувший парню документы для операции, нашел семью и устроился на работу 

Хорошие новости 13 часов назад
Фото: Хорошие новости
Бездомного Кирилла, который вернул жителю Челябинска утерянные документы, необходимые для операции, разыскала мама и забрала домой. Она увидела сына-бродягу по телевизору и тут же отправилась за ним. 35-летний подопечный известного челябинского фельдшера Евгения Косовских согласился поменять свою жизнь: нашел работу, вернулся в отчий дом и пообещал завязать с алкоголем. Ранее Кирилл ушел из дома, потому что были, по его словам, «разные взгляды на жизнь и ситуацию» с матерью.
— Она приехала за ним и убедила отказаться от бродяжничества. Кирилл вернулся в родную квартиру на ЧМЗ, бросил пить, устроился на работу. Теперь он побритый, чистый, довольный и сытый, — рассказал Евгений Косовских.
Напомним, что в начале апреля челябинский фельдшер-волонтер Евгений Косовских рассказал об истории своего подопечного Кирилла. Тот в мусорном баке обнаружил папку с документами. Мужчина решил вернуть находку по указанному в паспорте адресу и, как оказалось, спас жизнь человеку. У хозяина документов больное сердце: юношу как раз готовили к операции, незадолго до которой его и ограбили, на сбор бумаг взамен утерянных ушло бы время, которого у больного не было. Эта история получила широкий общественный резонанс и большое внимание СМИ.
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