Медведев подписал документ о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург

«Это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль», — приводит ТАСС слова Медведева.

Он отметил, что время поездки между городами по магистрали займёт «порядка часа с небольшим».