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Медведев подписал документ о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург
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Медведев подписал документ о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург 

RT на русском 13 часов назад
Фото: РИА Недвижимость
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали из Челябинска в Екатеринбург.
«Это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль», — приводит ТАСС слова Медведева.
Он отметил, что время поездки между городами по магистрали займёт «порядка часа с небольшим».
5 апреля «Газета.Ru» сообщала, что правительство увеличило уставный капитал Российских железных дорог на 25,9 млрд рублей.
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