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Медведев одобрил создание ВСМ Челябинск–Екатеринбург
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Медведев одобрил создание ВСМ Челябинск–Екатеринбург 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 14 мая — «Вести. Экономика». Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом.
Об этом глава правительства сообщил в рамках совещания с вице-премьерами, отметив важность повышения транспортной доступности между двумя крупными агломерациями России.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Это важный и серьёзный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие районов, через которые будет протянута Уральская магистраль.
Дорога должна соединить две соседние агломерации, чтобы людям, которые там живут, было удобнее ездить и по своим личным делам, и в необходимых случаях на работу. Весь путь между двумя областными центрами должен занять порядка часа с небольшим.
Это изменение в распоряжение Правительства, которое меняет транспортную стратегию именно в этой части. И конечно, эта магистраль должна быть интегрирована в общероссийскую сеть». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] В пояснении к распоряжению правительства отмечается, что новая железнодорожная магистраль между Челябинском и Екатеринбургом (Уральская высокоскоростная железнодорожная магистраль Челябинск — Екатеринбург, УВСМ) будет включена в общероссийскую сеть высокоскоростного и скоростного транспорта, и будет связанас железнодорожными магистралями Москва — Казань — Екатеринбург, Екатеринбург — Тюмень и Екатеринбург — Нижний Тагил. УВСМ также станет частью международного высокоскоростного грузо-пассажирского коридора «Евразия».
Планируемый маршрут ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом ранее демонстрировался ОАО «РЖД» на встречах с региональными властями.
Пресс-служба ОАО «РЖД»
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