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Медведев одобрил строительство скоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург»
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Медведев одобрил строительство скоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург» 

Москва24 11 часов назад
Фото: Москва24
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной магистрали "Челябинск — Екатеринбург".
"Дорога должна соединить две соседние агломерации так, чтобы тем людям, которые там живут, было бы удобно ездить", — сказал премьер-министр, передает РИА Новости.
По его словам, этот важный инфраструктурный проект положительно повлияет на развитие районов, через которые будет протянута уральская магистраль. Медведев добавил, что путь от Челябинска до Екатеринбурга должен занять чуть более часа.
Кроме того, глава кабмина отметил, что высокоскоростная железная дорога должна быть интегрирована в общероссийскую сеть. Предполагается, что маршрут магистрали пройдет через аэропорты Кольцово и Челябинск.
Ранее правительство увеличило уставный капитал РЖД на 25,9 миллиарда рублей. Средства пойдут на реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования, включая Московский транспортный узел.
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