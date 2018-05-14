Медведев одобрил строительство скоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург»

"Дорога должна соединить две соседние агломерации так, чтобы тем людям, которые там живут, было бы удобно ездить", — сказал премьер-министр, передает РИА Новости

По его словам, этот важный инфраструктурный проект положительно повлияет на развитие районов, через которые будет протянута уральская магистраль. Медведев добавил, что путь от Челябинска до Екатеринбурга должен занять чуть более часа.

Кроме того, глава кабмина отметил, что высокоскоростная железная дорога должна быть интегрирована в общероссийскую сеть. Предполагается, что маршрут магистрали пройдет через аэропорты Кольцово и Челябинск.