В Волгограде пройдет праздник «Зарядка от Профессионалов»

Массовая спортивно-танцевальная разминка с участием профессиональных тренеров пройдет 18 мая в волгоградском Комсомольском саду.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в МБУ «Отдых-центр», участвовать в празднике ориентировочно будет 250 школьников, но на разминку приглашаются все желающие любого возраста. Проведут зарядку десятикратный чемпион мира по тхэквондо Иван Селезнев и тренер по зажигательному танцу Зумба. Музыкально поддерживать участников будет Dj Лар. Отметим, форма одежды и обувь для участников должна быть спортивной и удобной для занятий. На празднике будет проходить множество конкурсов с призами и сувенирами. Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.