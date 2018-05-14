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Дмитрий Медведев поблагодарил своих заместителей за работу
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Дмитрий Медведев поблагодарил своих заместителей за работу 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
«Согласно статье 112 Конституции РФ, которая говорит о том, что не позднее недельного срока после назначения председателя правительства он представляет президенту предложения о структуре федеральных органов власти, премьер-министр предложит структуру кабинета министров», — сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова. При этом кадровых решений озвучено не будет.
Некоторые подробности были раскрыты самим Медведевым на встрече с фракцией "Единой России" в Государственной Думе, где он назвал кандидатов в свои заместители. И только трое из действующих и.о. вице-премьера — Ольга Голодец, Дмитрий Козак и Виталий Мутко — могут рассчитывать на сохранение своих позиций, но, вероятно, с другой сферой ответственности.
Премьер провел последнее совещание с тем составом заместителей, с которым они практически каждый понедельник обсуждали экономические проблемы. Во встрече не участвовал только Александр Хлопонин. «Здесь присутствуют коллеги, которые должны продолжить работу в новом кабинете министров и те, кто сейчас завершает свою работу, переходит на новую работу», — подтвердил Медведев будущие кадровые перемены в Белом доме.
— Проблем еще остается много, но тем не менее хотел бы еще раз отметить, что мы работали единой командой, на общий результат и хочу всех еще раз сердечно поблагодарить за такую согласованную работу, — сказал премьер.
Мы работали единой командой. Хочу всех еще раз сердечно поблагодарить за такую согласованную работу
На совещании глава правительства сообщил о подписании Федеральной целевой программы по развитию туризма до 2025 года. Документ определяет развитие внутреннего и въездного туризма на фоне увеличения интереса к поездкам по России. От туриндустрии ожидают более высоких доходов в бюджеты всех уровней, новых рабочих мест и импульса для развития малого и среднего предпринимательства.
"Известно, что появление одного рабочего места в туризме обычно приводит к созданию до пяти рабочих мест в смежных отраслях", — уточнил Медведев. По итогам реализации программы вклад отрасли в валовый внутренний продукт России должен увеличиться более чем на 70 процентов.
Финансирование будет идти из бюджетных и внебюджетных источников, последние должны превалировать (306 из общих 387 миллиардов рублей). Государственные же деньги предполагается сконцентрировать на пяти приоритетных видах туризма, рассказал председатель правительства. Кроме того, в формате государственно-частного партнерства станут развивать 15 крупных региональных и межрегиональных проектов.
Также премьером утверждено строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Челябинск и Екатеринбург. «Это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль. Дорога должна соединить две соседние агломерации так, чтобы тем людям, которые там живут, было бы удобно ездить», — отметил Дмитрий Медведев. Поезд из одного уральского центра в другой будет идти чуть более часа.
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