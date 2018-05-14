Дмитрий Медведев поблагодарил своих заместителей за работу

«Согласно статье 112 Конституции РФ , которая говорит о том, что не позднее недельного срока после назначения председателя правительства он представляет президенту предложения о структуре федеральных органов власти, премьер-министр предложит структуру кабинета министров», — сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова . При этом кадровых решений озвучено не будет.

Премьер провел последнее совещание с тем составом заместителей, с которым они практически каждый понедельник обсуждали экономические проблемы. Во встрече не участвовал только Александр Хлопонин . «Здесь присутствуют коллеги, которые должны продолжить работу в новом кабинете министров и те, кто сейчас завершает свою работу, переходит на новую работу», — подтвердил Медведев будущие кадровые перемены в Белом доме.

— Проблем еще остается много, но тем не менее хотел бы еще раз отметить, что мы работали единой командой, на общий результат и хочу всех еще раз сердечно поблагодарить за такую согласованную работу, — сказал премьер.

Мы работали единой командой. Хочу всех еще раз сердечно поблагодарить за такую согласованную работу

На совещании глава правительства сообщил о подписании Федеральной целевой программы по развитию туризма до 2025 года. Документ определяет развитие внутреннего и въездного туризма на фоне увеличения интереса к поездкам по России. От туриндустрии ожидают более высоких доходов в бюджеты всех уровней, новых рабочих мест и импульса для развития малого и среднего предпринимательства.

"Известно, что появление одного рабочего места в туризме обычно приводит к созданию до пяти рабочих мест в смежных отраслях", — уточнил Медведев. По итогам реализации программы вклад отрасли в валовый внутренний продукт России должен увеличиться более чем на 70 процентов.

Финансирование будет идти из бюджетных и внебюджетных источников, последние должны превалировать (306 из общих 387 миллиардов рублей). Государственные же деньги предполагается сконцентрировать на пяти приоритетных видах туризма, рассказал председатель правительства. Кроме того, в формате государственно-частного партнерства станут развивать 15 крупных региональных и межрегиональных проектов.