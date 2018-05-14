Инвалидов на коляске с двигателем в России перестанут считать водителями

В марте 2018 года Нилов обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой обеспечить дополнительную защиту прав инвалидов. Председатель комитета отмечал в обращении, что в настоящее время «лица, передвигающиеся на инвалидных колясках с двигателем, не подпадают под категорию „пешеход“ и, соответственно, являются участниками дорожного движения в качестве водителей, то есть лиц, управляющих транспортным средством, которые не имеют права передвигаться по пешеходным или велопешеходным дорожкам и иным зонам, предназначенным для движения пешеходов».

«Соответственно, при движении лиц на инвалидных колясках с двигателем по пешеходным зонам, на них распространяется административная ответственность за нарушение Правил дорожного движения РФ в качестве водителей», — сказал Нилов. В связи с этим он просил главу кабмина дать указание внести изменения в ПДД.

По результатам рассмотрения указанного обращения по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Министерство внутренних дел РФ поддержало его и отметило, что оно может быть реализовано в рамках подготовки очередного пакета изменений в Правила дорожного движения РФ.