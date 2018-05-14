Пять золотых медалей завоевали подмосковные спортсменки на турнире по боксу 

Международный турнир по боксу прошел с 8 по 13 мая в белорусском Гомеле, пятеро подмосковных спортсменок удостоились золотых медалей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковье на турнире представили Екатерина Пальцева (весовая категория до 48 килограммов), Виктория Кулешова (до 54 килограммов), Анастасия Белякова (до 60 килограммов), Ярослава Якушина (до 69 килограммов), Дарина Сандакова (до 75 килограммов). Все они завоевали золото.
«Пять высших наград на международном турнире — это успех. Подмосковные девушки доказали свой высочайший класс. Уверен, что они проявят себя и в будущем. Думаю, что развитие бокса у нас в Московской области находится на правильном пути», — отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.