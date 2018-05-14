Ещё
Праздник в честь Дня матери на площади Свободы в Таллинне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Праздник в честь Дня матери на площади Свободы в Таллинне 

Sputnik Эстония 16 часов назад
Фото: Sputnik Эстония
На площади Свободы прошел праздничный концерт, в начале которого выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Председатель Союза эстонских женщин Сийри Овийр представила номинантку на титул «Мать года». Ею стала генеральный секретарь Союза спорта инвалидов Сигне Фалькенберг.
Сигне Фалькенберг уже более 25 лет личным примером вдохновляет на занятия спортом людей с ограниченными возможностями и показывает, что ограниченные возможности еще не приговор. При этом женщина прекрасно справляется и с ролью матери — у нее двое детей, Каспар и Кайса, и с ролью жены — в счастливом браке с мужем Валерием Сигне живет уже 32 года.
Всем женщинам, пришедшим на площадь Свободы в этот день, дарили нарциссы.
В Таллинне торжественно отметили День матери >>
В Таллинне солнечно и празднично прошел День матери >>
Sputnik Эстония: последние новости
Протесты в Газе: столкновения палестинцев с израильскими войсками Истребители с новейшими ракетами "Кинжал" пролетели над Москвой Самолет трясло: пассажиры рейса Москва-Бангкок попали в больницу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»10
Франция вернула Севастополь Украине35
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»172
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
Назван победитель боя Су-57 и F-2277
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение