Праздник в честь Дня матери на площади Свободы в Таллинне

На площади Свободы прошел праздничный концерт, в начале которого выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд . Председатель Союза эстонских женщин Сийри Овийр представила номинантку на титул «Мать года». Ею стала генеральный секретарь Союза спорта инвалидов Сигне Фалькенберг.

Сигне Фалькенберг уже более 25 лет личным примером вдохновляет на занятия спортом людей с ограниченными возможностями и показывает, что ограниченные возможности еще не приговор. При этом женщина прекрасно справляется и с ролью матери — у нее двое детей, Каспар и Кайса, и с ролью жены — в счастливом браке с мужем Валерием Сигне живет уже 32 года.

Всем женщинам, пришедшим на площадь Свободы в этот день, дарили нарциссы.

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