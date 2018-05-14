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Маурисио Покеттино: «Настало время рисковать»
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Маурисио Покеттино: «Настало время рисковать» 

Спорт-Экспресс 18 часов назад
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отметил, что еще не обсуждал свое будущее с руководством клуба. «Шпоры» по итогам сезона заняли третье место в премьер-лиге.
— Мне в первую очередь нужно поговорить с президентом Леви, — цитирует ВВС Покеттино. — Чтобы определиться, что делать дальше. Настало время, когда клубу нужно рисковать и поработать еще активнее, чем в предыдущем сезоне, чтобы снова стать конкурентоспособным. У меня есть четкое представление, как надо действовать. Не знаю, согласятся ли со мной. Мы обсудим улучшение проекта.
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