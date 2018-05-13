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Гвардиола не будет препятствовать уходу Артеты в «Арсенал»
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Гвардиола не будет препятствовать уходу Артеты в «Арсенал» 

Евро-футбол.Ру 13 мая 2018
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не станет удерживать своего ассистента Микеля Артету.
Напомним, Артета является одним из кандидатов на освобождающуюся должность главного тренера «Арсенала».
"Вклад Артеты в наши достижения этого сезона был выдающимся, мы хорошо поработали. Если он останется, я буду самым счастливым человеком в мире. Если же Микель захочет уйти, я не буду препятствовать. Я хочу лучшего для своих друзей, а он мой друг.
Мне будет грустно, если Артета уйдёт, но я пойму его решение, ведь это его карьера, его жизнь, его семья. Я не тот человек, который должен ему что-то указывать. Но я надеюсь, что Микель останется и в ближайшие годы довершит с нами то, что мы начали", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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