Гвардиола не будет препятствовать уходу Артеты в «Арсенал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не станет удерживать своего ассистента Микеля Артету.

Напомним, Артета является одним из кандидатов на освобождающуюся должность главного тренера «Арсенала».

"Вклад Артеты в наши достижения этого сезона был выдающимся, мы хорошо поработали. Если он останется, я буду самым счастливым человеком в мире. Если же Микель захочет уйти, я не буду препятствовать. Я хочу лучшего для своих друзей, а он мой друг.

Мне будет грустно, если Артета уйдёт, но я пойму его решение, ведь это его карьера, его жизнь, его семья. Я не тот человек, который должен ему что-то указывать. Но я надеюсь, что Микель останется и в ближайшие годы довершит с нами то, что мы начали", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.