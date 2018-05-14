Ещё
Агент: С Сампаоли не связывались из «Зенита»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Агент: С Сампаоли не связывались из «Зенита» 

LiveSport.Ru 14 мая 2018
Представитель главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, Эсекиэль Шер, подчеркнул, что его клиент не рассматривает варианты с трудоустройством, а также, что никто из «Зенита» не выходил на связь с ним.
«Ничего не было, с нами не связывались. Сампаоли сейчас думает только о чемпионате мира.
Может ли после турнира он возглавить «Зенит»? Сампаоли работает в национальной команде Аргентины», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».
Ранее болельщик «Зенита» Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост главного тренера.
В список вошли: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»).
LiveSport.Ru: последние новости
У Медведевой на Олимпиаде были проблемы с позвоночником Газзаев видит в стартовом составе сборной России всего три железные позиции Великая: Очень рада вернуться, но не могу сказать, что мне легко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»10
Франция вернула Севастополь Украине35
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»172
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
Назван победитель боя Су-57 и F-2277
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение