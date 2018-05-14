Агент: С Сампаоли не связывались из «Зенита»

Представитель главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли , Эсекиэль Шер, подчеркнул, что его клиент не рассматривает варианты с трудоустройством, а также, что никто из «Зенита» не выходил на связь с ним.

«Ничего не было, с нами не связывались. Сампаоли сейчас думает только о чемпионате мира.

Может ли после турнира он возглавить «Зенит»? Сампаоли работает в национальной команде Аргентины», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».