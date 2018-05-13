Почеттино обсудит будущее «Тоттенхэма» на следующей неделе

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино обсудит будущее клуба с его президентом Даниэлем Леви.

"Мне нужно многое обсудить с клубом. У меня есть чёткое видение того, что нам нужно делать. Не знаю, согласен со мной клуб или нет, но на будущей неделе мы поговорим о том, что нам нужно улучшить.

Нам нужно оценить пройденный за четыре года период, если хотим сражаться за большие трофеи. Мы добились фантастических вещей, но нужно продолжать строить.

Амбиции клуба состоят в том, чтобы постоянно побеждать, но это непросто. Переезд на новый стадион важен, но не только это приблизит нас к победам.

Думаю, Леви и клуб выслушают меня. Иногда у меня бывают безумные идеи. Но нам нужно быть смелыми и рисковать вместе с клубом и нашими невероятными фанатами. Нужно рисковать, чтобы быть конкурентоспособными", — цитирует Почеттино Sky Sports.