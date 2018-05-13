Паулу Фонсека: «В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека после завоевания командой титула чемпионов Украины заявил, что скоро объявит о том, где он будет работать в следующем сезоне. Ранее стало известно, что португалец входит в число кандидатов на работу с "Зенитом"

— В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего, — цитирует Фонсеку «Террикон». — Я счастлив здесь, ведь мы выигрываем все. Мне нравится здесь жить, нравится клуб и его работники. Но через несколько дней вы узнаете новости. Посвящаю победу всем, кто работал с нами.