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Паулу Фонсека: «В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего»
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Паулу Фонсека: «В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего» 

Спорт-Экспресс 13 мая 2018
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека после завоевания командой титула чемпионов Украины заявил, что скоро объявит о том, где он будет работать в следующем сезоне. Ранее стало известно, что португалец входит в число кандидатов на работу с "Зенитом".
— В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего, — цитирует Фонсеку «Террикон». — Я счастлив здесь, ведь мы выигрываем все. Мне нравится здесь жить, нравится клуб и его работники. Но через несколько дней вы узнаете новости. Посвящаю победу всем, кто работал с нами.
В шорт-листе руководства «Зенита», кроме тренера «Шахтера», значатся Маурицио Сарри ("Наполи"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").
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