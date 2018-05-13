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Татьяна Тарасова: «Орсер сейчас — лучший тренер»
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Татьяна Тарасова: «Орсер сейчас — лучший тренер» 

Спорт-Экспресс 13 мая 2018
Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова назвала канадца Брайана Орсера лучшим специалистом в фигурном катании на данный момент. В начале мая стало известно, что к Орсеру уходит Евгения Медведева, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
— Он потрясающий человек, он лучший тренер сейчас, у него тренируются фантастические люди, которые опережают время на много лет, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Если Женя будет здорова, она будет счастлива там.
"Система Тутберидзе — это рабский труд?" //
Что ждет Медведеву в Канаде? // Правда Жени. Тот редкий случай, когда симпатизируешь спортсмену // Тутберидзе и Медведева. Теперь порознь // Медведева и пустота. Почему ее отъезд в Канаду — это круто
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