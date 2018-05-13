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Елизавета Кожевникова о юных фигуристках: «Нужно повышать возрастной ценз, чтобы дети не соревновались со взрослыми»
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Елизавета Кожевникова о юных фигуристках: «Нужно повышать возрастной ценз, чтобы дети не соревновались со взрослыми» 

Спорт-Экспресс 13 мая 2018
Комментатор и спортивный психолог Елизавета Кожевникова в интервью «СЭ» заявила, что считает необходимым повышение возрастного ценза в фигурном катании.
— Тут, конечно, нужны системные изменения. Как правильно отмечал Брайан Орсер, нужно повышать возрастной ценз, чтобы дети не могли соревноваться со взрослыми. А также бороться за то, чтобы у маленьких спортсменов была возможность получать полноценное образование. Это очень сильно упрощает ситуацию, когда человек понимает: даже если не получится в спорте, я могу реализоваться в чем-то еще. На самом деле, это практика всего зарубежного спорта. Никто больше не тратит такого количества часов на специализированные тренировки, потому что понимают: тогда «потолок» спортсмена наступает очень рано, и, как правило, в зрелом возрасте он уже до него не дотягивается. В фокусе — человек с будущим, а не медали, — сказала Кожевникова.
Полная версия интервью здесь.
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