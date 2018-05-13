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Дмитрий Медведев провел совещание по промышленной политике
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Дмитрий Медведев провел совещание по промышленной политике 

Российская Газета 13 мая 2018
Фото: Российская Газета
Глава правительства продолжает серию совещаний по реализации указа президента от 7 мая о национальных целях развития. В пятницу речь зашла о промышленной политике, поскольку исполнение задач, поставленных Владимиром Путиным, связано с технологическим подъемом отдельных секторов экономики.
"В проведении промышленной политики мы будем опираться на серьезную основу, которая была заложена в предыдущие годы", — обозначил премьер базу, напомнив о созданных Фонде развития промышленности и Российском экспортном центре. Система поддержки производств организована таким образом, чтобы предприятия могли переходить на современные технологии. «Благодаря импортозамещению мы стали более самодостаточными по целому ряду направлений, — подчеркнул Медведев. — Только за прошлый год доля российской продукции в фармацевтике, транспортном и нефтегазовом машиностроении выросла более чем на 10 процентов».
В правительстве хорошо понимают, в чем у России есть конкурентные преимущества и куда нужно продвигаться. «Во-первых, одним из главных направлений работы должно быть развитие высокотехнологичного сектора, который носит экспортную направленность, и прежде всего в обрабатывающих отраслях», — заявил глава кабинета министров. Там должны быть достигнуты наиболее высокие темпы роста. «Как бы ни было сложно завоевывать новые рынки, именно рост несырьевого экспорта способен принести предприятиям серьезные выгоды и улучшить структуру всей нашей экономики. Задача эта в настоящий момент стоит», — напомнил Медведев. И призвал проанализировать эффективность мер поддержки экспортно ориентированных компаний, чтобы усовершенствовать их, уделив пристальное внимание тем отраслям, которые могут показать наибольшую отдачу.
Во-вторых, правительство продолжит работу по созданию цифровой экономики как залогу конкурентоспособности российской экономики. «И здесь самое главное не опоздать, — подчеркнул премьер-министр. — Для развития промышленности цифровая среда важна еще и потому, что она должна обеспечить спрос на нашу продукцию, способствовать ее продвижению на различные рынки». Реализация программы цифровой экономики уже запущена, хотя границы этого развития, признал Медведев, определить сложно: ни в одной стране нет понимания того, до какой глубины продвинется цифровая модернизация. «Поэтому и по программе цифровой экономики мы будем менять в случае необходимости ориентиры, подстраиваться под мировые тренды, чтобы не опоздать», — сказал председатель правительства.
— Но есть и базовые вещи, которые связаны с созданием цифровой инфраструктуры и подготовкой программного обеспечения, что тоже, безусловно, является очень важным, особенно в контексте курса на импортозамещение, — заключил он.
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