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Первый канал: у Медведевой на Олимпиаде были проблемы с позвоночником
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Первый канал: у Медведевой на Олимпиаде были проблемы с позвоночником 

Спорт-Экспресс 13 мая 2018
Фото: Спорт-Экспресс
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева на Олимпиаде-2018 испытывала проблемы с позвоночником, утверждает "Первый канал" со ссылкой на источник, близкий к фигуристке.
Тутберидзе и Медведева. Теперь порознь
После Игр врачи рекомендовали ей на два месяца воздержаться от тренировок.
В начале мая она прошла медобследование в Германи. Врачи разрешили ей заниматься и делать прыжки.
На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева стала второй, уступив соотечественнице Алине Загитовой. По неофициальной информации, серебро могло стать одной из причин ухода Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.
Об уходе от Тутберидзе Медведева объявила 7 мая.
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