Первый канал: у Медведевой на Олимпиаде были проблемы с позвоночником

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева на Олимпиаде-2018 испытывала проблемы с позвоночником, утверждает "Первый канал" со ссылкой на источник, близкий к фигуристке. Тутберидзе и Медведева. Теперь порознь После Игр врачи рекомендовали ей на два месяца воздержаться от тренировок. В начале мая она прошла медобследование в Германи. Врачи разрешили ей заниматься и делать прыжки. На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева стала второй, уступив соотечественнице Алине Загитовой. По неофициальной информации, серебро могло стать одной из причин ухода Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру Об уходе от Тутберидзе Медведева объявила 7 мая.