Путин решил победить бедность

7 мая президент Владимир Путин официально вступил в должность по результатам триумфальной победы на прямых общенародных выборах в России

Вряд ли в какой другой день можно было услышать, как Путину говорят: «Пора». 7 мая. День вступления Владимира Путина в должность президента. До 11:50 он — на своем рабочем месте, в Сенатском корпусе Кремля. Набрасывает пиджак, жмет руку референту и начинает движение в сторону Большого Кремлевского дворца. Так и выглядят коридоры власти: картины с российскими пейзажами и, конечно, пост сотрудников Федеральной службы охраны

Когда в Кремле проходят совещания, в этих коридорах и фойе довольно многолюдно — министры, их помощники, журналисты. В этот день здесь практически никого нет, все уже собрались в залах Большого Кремлевского дворца, через которые должен пройти Путин перед вступлением в должность.

Финальное, главное, во многом сакральное место. Андреевский зал Кремля. Именно здесь президент принесет присягу. Места здесь начали занимать еще за 2 часа до начала. В пригласительных указан только конкретный зал, а дальше — дело гостей, где расположиться. Лучшие места, понятно, — те, что ближе к красной ковровой дорожке.

Фото на память. Многие гости даже ведут собственные прямые трансляции, рассказывая про каждый свой шаг и показывая его. Девушкам на каблуках по брусчатке идти непросто, и чтобы не опоздать, некоторые их снимают и надевают только на входе.

За каждым гостем пристально наблюдают журналисты. Вот премьер Медведев смотрит на часы. В этот день завершаются и полномочия его правительства. Шувалов и Дворкович — в хорошем настроении. Кудрина журналисты преследуют с диктофонами: так будет ли он в новом кабинете министров? Только спустя несколько дней выяснится, что он согласился возглавить Счетную палату . Здесь сегодня и молодые ученые, спортсмены, их тренеры, свои примером доказавшие: Россия способна преодолевать любые трудности и побеждать. Так будет, по их мнению, и в ближайшие 6 лет.

"Со всеми вопросами мы справимся. Мы — большая сильная страна", — уверена Этери Тутберидзе , заслуженный тренер по фигурному катанию.

"Надо двигаться вперед так, как было до этого. И не подчиняться никому", — считает Ирина Винер-Усманова , президент Всероссийской федерации по художественной гимнастике.

Выстраиваются судьи Конституционного суда. Верный признак — скоро все начнется.

Знаменосцы и солдаты роты Почетного караула вносят российский флаг и президентский штандарт, следом — Конституцию. Ни один мускул не дрогнет, глаз не моргнет. Хотя в современных условиях делать это все сложнее — теперь у каждого есть мобильный телефон с функцией видеосъемки, руки протягивают максимально близко, чуть ли не дотрагиваясь до солдат.

Флагман проекта «Кортеж» — российская разработка. Мощный. По разным данным, от 600 до 850 лошадиных сил. Комфортный, надежный — говорят в министерства промышленности — соответствующий высочайшим стандартам президентской безопасности.

После распада Советского Союза первые лица страны передвигались на автомобилях зарубежного производства, и вот теперь снова отечественный. Новый российский кортеж Путина проезжает рядом с ключевыми символами российской государственности и истории: мимо Царь-пушки, колокольни Ивана Великого, Царь-колокола. И вот — главный подъезд Кремлевского дворца.

Специально для церемонии инаугурации была написана фанфара под названием «Наш президент». Ее исполняет Кремлевский оркестр. Владимир Путин поднимается по ступеням парадной лестницы.

Это останется тайной кремлевского протокола, как они рассчитали все настолько четко, что Путин приблизился к залам Кремлевского дворца ровно секунда в секунду в полдень.

Анфилада залов: сначала — Георгиевский, затем — Александровский. Здесь Путина встречают более двух тысяч человек. Многие из гостей известны на весь мир, а кто-то никогда публичным человеком не был. Но все они — каждый на своем месте — делают Россию сильнее.

Путин входит в Андреевский зал. Гости поздравляют его со скорым вступлением в должность. В тексте президентской присяги — 33 слова. Кульминация церемонии: Владимир Путин вступает в должность президента, положив руку на Конституцию.

Над куполом Кремля поднимают президентский штандарт. Глава государства выступает со своей первой после инаугурации речью: «Вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего — для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего».

Уже через 4 часа после этого выступления Путин подпишет указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России». Четкие требования от правительства: повышение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет, а к 2030 году — до 80, рост реальных доходов людей и роста пенсий выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности, ускоренное внедрение цифровых технологий, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, а для этого — темпы экономического роста выше мировых и инфляция не выше 4%.

"Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину — все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны Как глава государства сделаю все, чтобы приумножить силу, процветание и славу России. Мы обязательно добьемся успеха! Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах", — отметил президент.

На весь центр Москвы гремят три десятка залпов артиллерийского салюта. В Андреевском зале во время церемонии, в нескольких метрах от Путина, — его учительница по немецкому языку Вера Гуревич , которой 85 лет, но она пришла в Кремль поздравить и поддержать своего ученика.

"Он — такой же человек, как мы. У него тоже и волнение, и переживания. Но все удалось, хотя я и не сомневалась", — говорит Гуревич.

На Соборной площади Президентский полк приветствует верховного главнокомандующего. В день вступления президента в должность полк отмечает свой 82-й день рождения. Под звуки марша полк тремя колоннами проходит парадным строем. Следом на площади — почетный кавалерийский эскорт.

После завершения парада Путин спускается к гостям, а на площади собрались еще 2,5 тысячи человек. Волонтеры штаба Путина, которые поддерживали своего кандидата во время президентской кампании. «Вы делаете очень много для всей страны, благодаря вам у нас есть возможность самореализоваться», — говорит один из волонтеров, обращаясь к президенту.

Не просто реализовались — некоторые взлетели до, казалось бы, невозможных должностей, потому что участвовали в конкурсе молодых профессионалов «Лидеры России».

"Владимир Путин очень близок людям. Он остановился и начал с нами разговаривать. Он не просто ответил кратко, а видно, как он вовлечен в беседу и к молодежи очень отзывчив. Это очень приятно", — сказала Галина Щекодина, активистка движения «Молодежка ОНФ», член регионального штаба ОНФ в Московской области

Официальная церемония на этом была завершена. Но есть еще одна важнейшая традиция — Путин направляется в Благовещенский собор. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил президента на служение России.

"Я бы хотел только сердечно пожелать вам, чтобы у вас хватило сил, здоровья, душевной крепости и телесной выполнить все эти предначертания", — отметил Патриарх.

В тот момент, когда Путин возвращался в свой рабочий кабинет пешком, он буквально столкнулся с композитором Александрой Пахмутовой

Министры, у которых к той минуте появилась приставка «исполняющий обязанности», может быть, и хотели бы избежать встречи с журналистами, но сделать это было очень непросто. Гостей инаугурации шло к выходу так много, что в какой-то момент они могли почувствовать себя пассажирами московского метро в час-пик.

Ольга Голодец в ту команду как раз-таки, скорее всего, войдет. После инаугурации Путин внес кандидатуру Медведева в Госдуму для рассмотрения на пост премьера. Он приехал в парламент на консультации с партиями. В желтой папке — пофамильные предложения, кого Медведев хотел бы видеть в руководстве нового кабинета министров.

Именно по инициативе Борисова Минобороны стало заключать с предприятиями ВПК контракты полного цикла — от разработки оружия до его утилизации после завершения эксплуатации. А то, какая техника теперь на вооружении российской армии, ярко продемонстрировал Парад Победы.

После череды консультаций с фракциями — заседание Госдумы. Исходя из расклада политических сил в парламенте, заранее понятно, конечно, что кандидатура Медведева будет утверждена, что не отменяло, безусловно, довольно острого разговора о проблемах. Медведеву подготовили вопросы об экономического росте и его темпах.

Геннадий Зюганов. "Чтобы выполнить поручение президента в 1,5 раза увеличить ВВП на душу населения, надо выходить на 7%. При том финансово-экономическом курсе, который предлагают, эта задача нерешаема", — считает глава коммунистов

"Если граждане доверили президенту, если граждане доверили парламентской партии большинства судьбоносные решения, мы отвечаем за эти решения, мы поддержим", — сказала Ирина Яровая , заместитель председателя Госдумы.

Представлять кандидатуру Медведева Путин решил сам. На лестницах Госдумы в этот момент скопились десятки журналистов и сотрудников парламента. По мнению Путина, в прошлые годы кабинет министров не только справился с последствиями нередко экстраординарных внешних вызовов, но и продолжил развитие страны. А нужно идти дальше.

"Времени на раскачку у нас нет — надо действовать. В этой связи считаю чрезвычайно важным отметить и сказать следующее. За последний год, а может быть, полтора, Дмитрий Анатольевич и некоторые члены администрации правительства работали как раз над той программой, которая была изложена мною в указе, подписанном на днях. Считаю вполне логичным, чтобы эта команда и реализовывала эти планы", — подчеркнул Владимир Путин.

На достижение целей, обозначенных в указе президента, понадобится гигантская для бюджета сумма — 25 триллионов рублей. Но все — подчеркивает Путин — детально просчитано: дополнительные доходы должны появиться благодаря экономическому росту.

"Это не просто болтовня и слова — мы все считали. Я не знаю, как это у правительства будет получаться в ходе практической реализации того, что мы планируем делать, надеюсь, что будет все получаться так, как мы и планируем, но в целом это такая системная, должна быть выстроенная работа", — отметил глава государства.

В рамках этой системной работы будут приниматься и непростые решения — не скрывает Медведев — но к ним давно подталкивает сама жизнь. «Нам нужно принимать решения по поводу пенсионного возраста, но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно, принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличие у него сил и здоровья. Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную Думу», — сказал он.

При этом разговоры про изменение ставки подоходного налога Медведев отмел. «В настоящий момент никаких решений правительством на эту тему не готовится», — заверил он.

Перед голосованием по кандидатуре Медведева выступают лидеры всех фракций. Экономическую политику прежнего правительства жестко критикует глава КПРФ Зюганов и приводит в пример и Медведеву, и Путину Компартию Советского Союза.

"Только такая партия могла из распавшейся империи собрать великое союзное государство. Только советская власть могли обеспечить победу над фашизмом, когда вся Европа подняла руки вверх. Только мы могли создать ракетно-ядерные паритеты, первыми прорываться в космос", — уверен Зюганов.

"Геннадий Андреевич не упомянул только одного: под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование", — сказал Путин.

"От нас все время отрывают то Украину , то Молдову ", — возмутился глава КПРФ.

"Никто ничего не отрывал. Мы в свое время распустили Советский Союз, сами это сделали. Это знаете, как при разводе. Супруги разошлись, а один из них говорит: будешь жить по моим правилам. Так не бывает", — пояснил президент.

В выступлениях коммунистов, впрочем, так и не прозвучало, так они за кандидатуру Медведева или против, подмечает Владимир Жириновский

"В последнем указе президента сказано войти в пятерку ведущих экономик мира, а мы там были сто лет назад при царе Николае Втором , но его свергли. Вот опять шумят левые. 100 лет шумят, один шум от них, их уже запрещали, их разгоняли, и толку нет от них", — считает лидер ЛДПР

"В результате работы правительства мы видим углубление и усиление социального неравенства в нашей стране. Мы видим, что большая пропасть между очень богатыми людьми и бедными, количество бедных, увы, не уменьшается", — заявил Сергей Миронов , руководитель «Справедливой России».

"Уменьшается, — ответил Путин. — Но недостаточными для нас темпами. Поэтому одна из главных задач правительства — таргетировать эту бедность, бороться с ней и победить".

"За" кандидатуру Медведева, предложенную Путиным, голосует подавляющее большинство депутатов. В тот же день президент подписывает указ о его назначении председателем правительства. Медведев в последующие дни проводит совещания по выполнению нового майского президентского указа. Здесь и члены прежнего правительства, и те, кто предлагается в новое. Так что некоторые не знали, какое место за столом им нужно занять.

Но все оргвопросы — структура правительства, какие министерства в нем будут и кто их возглавит — решатся, судя по набранным темпами, уже в ближайшие дни.