Шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита» завтра может сократиться 

Совет директоров «Зенита» в понедельник будет обсуждать кандидатуры специалистов на должность главного тренера, и список из пяти потенциальных наставников может сократиться, сообщил пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.
Ранее стало известно, что в шорт-лист «Зенита» входят Сергей Семак, Маурицио Сарри, Паулу Фонсека, Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо.
”Список пяти будут обсуждать завтра на Совете директоров. Наверное, он ещё сократится”, — сказал Макаренко корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу.