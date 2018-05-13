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Шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита» завтра может сократиться
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Шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита» завтра может сократиться 

SPORT24.ru 13 мая 2018
Совет директоров «Зенита» в понедельник будет обсуждать кандидатуры специалистов на должность главного тренера, и список из пяти потенциальных наставников может сократиться, сообщил пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.
Ранее стало известно, что в шорт-лист «Зенита» входят Сергей Семак, Маурицио Сарри, Паулу Фонсека, Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо.
”Список пяти будут обсуждать завтра на Совете директоров. Наверное, он ещё сократится”, — сказал Макаренко корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу.
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