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«Спартак» пропустил ЦСКА в Лигу чемпионов, Манчини уходит из «Зенита» и другие события воскресенья
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«Спартак» пропустил ЦСКА в Лигу чемпионов, Манчини уходит из «Зенита» и другие события воскресенья 

Спорт-Экспресс 13 мая 2018
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 13 мая.
ФИНИШ. ЦСКА обошел "Спартак", Семак шагнул в Европу, «Тосно» вылетел Восемью матчами 30-го тура завершился чемпионат России по футболу. Главная сенсация: ЦСКА потеснил «Спартак» со второго места и сыграет в группе Лиги чемпионов. «Уфа» Сергея Семака оставила за собой шестое место и дебютирует в Лиге Европы. В «стыки» попали «Амкар» и «Анжи», а «Тосно» через три дня после завоевания Кубка России отправился в ФНЛ. Главные события дня — в большом онлайне «СЭ».
ПРОВАЛ. «Спартаку» оставалось только драться Красно-белые закончили сезон поражением от «Динамо». Массимо Каррера после дерби во всем винил себя и на прощание долго фотографировался с болельщиками.
АРМИЯ. Витинью — герой, ЦСКА — второй ЦСКА победил «Анжи» благодаря голу бразильца Витинью. Впереди — группа Лиги чемпионов и лето, за которое команда Виктора Гончаренко может серьезно измениться.
ПРОЩАНИЕ. Последняя победа Кришито и Манчини "Зенит" перед матчем со «СКА-Хабаровск» объявил о расставании с Роберто Манчини, после чего ударно закрыл неудачный сезон — 6:0. Вместе с итальянский тренером город на Неве покидает капитан Доменико Кришито, а сам специалист рассказал, когда и как он решил уехать из Северной столицы.
ВЗЛЕТ. Европейский прорыв Семака Победа над «Тосно» принесла «Уфе» исторический выход в Европу, а команда из Ленинградской области с Кубком России покидает премьер-лигу. Сергей Семак рассказал о своем будущем, а болельщики просят тренера не уходить: «Не иди в „Зенит“, там Заболотный!»
ЧЕМПИОНАТ МИРА. Пять проблем сборной России Тактический разбор субботнего матча сборной России со Швейцарией (4:3) на чемпионате мира по хоккею от спецкора «СЭ» Игоря ЕРОНКО. Есть ряд недостатков, которые могут помешать команде Ильи Воробьева выиграть медали.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. «Система Тутберидзе — это рабский труд?» Двукратный призер Олимпийских игр во фристайле, комментатор и известный спортивный психолог Елизавета КОЖЕВНИКОВА — о нашумевшем конфликте в фигурном катании и проблеме психологического насилия над детьми в большом спорте. Что же пошло не так в работе Евгении Медведевой у Этери Тутберидзе.
СКОРОСТЬ. Хэмилтон снова первый Чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» выиграл «Гран-при Испании» и оторвался от пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля в личном зачете сезона. Сергей Сироткин из «Уильямс» показал в Барселоне 14-й результат.
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