В РФ все автомобили пометят радиочипом 

В России на стадии проработки механизм оснащения радиометками всех автомобилей. МВД уже начало соответствующие процедуры, сообщил ТАСС. В ведомстве считают, что это нововведение позволит идентифицировать машину и владельца даже при нечитаемых номерах. Вопрос о введении чипов уже не раз обсуждался властями РФ. Ранее с подобным предложением выступил Дмитрий Медведев. Он поручил продумать технологию внедрения чипов радиочастотной идентификации (RFID-чип) в автономера, однако в МВД РФ заявили, что дешевле и эффективнее приклеивать чипы под стекло.