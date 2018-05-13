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В РФ все автомобили пометят радиочипом
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В РФ все автомобили пометят радиочипом 

Южный автомобиль 13 мая 2018
Фото: Южный автомобиль
В России на стадии проработки механизм оснащения радиометками всех автомобилей. МВД уже начало соответствующие процедуры, сообщил ТАСС. В ведомстве считают, что это нововведение позволит идентифицировать машину и владельца даже при нечитаемых номерах. Вопрос о введении чипов уже не раз обсуждался властями РФ. Ранее с подобным предложением выступил Дмитрий Медведев. Он поручил продумать технологию внедрения чипов радиочастотной идентификации (RFID-чип) в автономера, однако в МВД РФ заявили, что дешевле и эффективнее приклеивать чипы под стекло.
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