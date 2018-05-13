Семина пригласили в Перу 

После пресс-конференции по итогам матча 30-го тура «Арсенал» — «Локомотив» (2:0) представитель перуанской прессы пригласил главного тренера железнодорожников Юрия Семина в Перу. Также российский специалист получил от журналиста сувенир. Напомним, за Локомотив вытступает нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан.
— Хотел бы поблагодарить Вас за то, что сегодня в центре выяснилось в самом центре Тулы, — отметил журналист. — Благодаря нашей победоносной встрече в прошлую субботу я, оказывается, стал очень известной персоной. Спасибо вам за это. Ко мне подходили и туляки, и приехавшие на матч болельщики «Локомотива», поздравляли. Я был польщен. Я хочу подарить вам от редакции «Либеро» и от себя лично вот такой перуанский сувенир. Это тарелка с изображением ламы. Поздравляю Вас с прошедшим днем рождения! Я надеюсь, что вы приедете к нам в гости в Перу. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)