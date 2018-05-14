Кэррик может стать помощником Моуринью

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что экс-капитан манкунианцев Майкл Кэррик сможет заменить Руя Фариа. Вчера многолетний ассистент Моуринью объявил о прекращении работы с португальцем.

— В будущем в моем штабе не будет ассистента главного тренера, — приводит Marca слова Моуринью. — У меня будут тренеры, помощники, физиотерапевты и аналитики.

У меня не будет ассистента менеджера. Думаю, Майкл Каррик, когда получит свою лицензию, пройдет путь к ассистенту. В мире футбола нет никого, кто бы мог стать моим помощником, поэтому я предпочитаю обучать людей на практике.