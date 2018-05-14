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Кэррик может стать помощником Моуринью
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Кэррик может стать помощником Моуринью 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что экс-капитан манкунианцев Майкл Кэррик сможет заменить Руя Фариа. Вчера многолетний ассистент Моуринью объявил о прекращении работы с португальцем.
— В будущем в моем штабе не будет ассистента главного тренера, — приводит Marca слова Моуринью. — У меня будут тренеры, помощники, физиотерапевты и аналитики.
У меня не будет ассистента менеджера. Думаю, Майкл Каррик, когда получит свою лицензию, пройдет путь к ассистенту. В мире футбола нет никого, кто бы мог стать моим помощником, поэтому я предпочитаю обучать людей на практике.
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