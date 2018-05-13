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Скончался известный тренер и основатель тюменского дзюдо Славик Кудзиев
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Скончался известный тренер и основатель тюменского дзюдо Славик Кудзиев 

72.ru 13 мая 2018
Фото: 72.ru
Накануне на 70 году жизни, не дожив месяц до своего юбилея, скончался заслуженный тюменский тренер по дзюдо Славик Кудзиев. Известный спортсмен считается основателем тюменского дзюдо.
— Светлая память. Соболезнования родным и близким. Информация по дате и времени прощания со Славиком Гогиевичем будет опубликована дополнительно, — сообщили печальную новость в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».
Славик Гогиевич — тренер-преподаватель по дзюдо Государственного автономного учреждения Тюменской области «Центр олимпийской подготовки „Тюмень-дзюдо“. Он мастер спорта по дзюдо, самбо и вольной борьбе. Первый чемпион РСФСР, Советского Союза, обладатель Кубка СССР по дзюдо, отличник физической культуры и спорта, заслуженный тренер России по дзюдо.
Славик Кудзиев родился в Осетии. Свою трудовую деятельность он начал с 1966 года в качестве тренера по борьбе самбо в Доме пионеров и школьников. В 1976 году закончил Челябинский государственный институт физической культуры по специальности преподаватель физического воспитания. В этом же году он приехал в Тюмень и стал первым штатным тренером-преподавателем по дзюдо, работая в Тюменском облсовете ДСО „Спартак“. С этой даты начинается летопись дзюдо в нашем регионе.
Редакция 72.ru приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Славика Кудзиева.
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