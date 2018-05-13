Антонио Конте: Решение о будущем в «Челси» буду принимать только я

— Решение буду принимать я. Я могу поговорить с семьей, но это не изменит моего мнения. Если я намерен что-то сделать, я это делаю.

Как вы прекрасно знаете, моя семья испытывает те же эмоции, что и я, особенно при такой работе. Это нормально передавать свои эмоции семье.

Мне очень повезло, что у меня рядом есть близкий человек, который помогает мне в любой момент, положительный или отрицательный, помогает наилучшим образом справиться с любой ситуацией. Очень важно иметь нужного человека рядом, потому что работа тренера оказывает на вас большое давление. Нелегко жить рядом с тренером, — цитирует Конте The Sun.