Ещё
Антонио Конте: Решение о будущем в «Челси» буду принимать только я
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антонио Конте: Решение о будущем в «Челси» буду принимать только я 

Советский спорт 13 мая 2018
— Решение буду принимать я. Я могу поговорить с семьей, но это не изменит моего мнения. Если я намерен что-то сделать, я это делаю.
Как вы прекрасно знаете, моя семья испытывает те же эмоции, что и я, особенно при такой работе. Это нормально передавать свои эмоции семье.
Мне очень повезло, что у меня рядом есть близкий человек, который помогает мне в любой момент, положительный или отрицательный, помогает наилучшим образом справиться с любой ситуацией. Очень важно иметь нужного человека рядом, потому что работа тренера оказывает на вас большое давление. Нелегко жить рядом с тренером, — цитирует Конте The Sun.
В 2017 году Антонио Конте привел «Челси» к победе в чемпионате Англии.
Советский спорт: последние новости
Виктория Волчкова: Обсуждать работу Этери и давать ей какие-то советы не вправе ни один специалист Энди Маррэй может пропустить Уимблдон-2018 Итоги VIII Международного турнира по танцевальному спорту «Кубок Главы Удмуртской Республики»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»11
Франция вернула Севастополь Украине23
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»168
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
Назван победитель боя Су-57 и F-2277
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение