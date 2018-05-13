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«Торонто» не заинтересован в услугах С. ван Ганди, Д. ван Ганди и Джексона
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«Торонто» не заинтересован в услугах С. ван Ганди, Д. ван Ганди и Джексона 

Чемпионат.com 13 мая 2018
Руководство «Торонто Рэпторс» продолжает пребывать в поиске нового главного тренера команды, после того как с этого поста был уволен Дуэйн Кейси. В канадском клубе уже исключили варианты сотрудничества с экс-тренером «Хьюстон Рокетс» Джеффом ван Ганди, недавно уволенным из «Детройт Пистонс» Стэном ван Ганди и бывшим тренером «Голден Стэйт Уорриорз» Марком Джексоном, сообщает Clutch Points.
Фаворитом в гонке за вакантное место является экс-наставник «Атланты Хоукс» Майк Буденхольцер. В его пользу говорит тот факт, что он имеет опыт работы с командой на решающих стадиях плей-офф. Долгое время Буденхольцер был помощником Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс», за время пребывания в Техасе он выигрывал титул чемпиона НБА четыре раза.
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