«Торонто» не заинтересован в услугах С. ван Ганди, Д. ван Ганди и Джексона

Руководство «Торонто Рэпторс» продолжает пребывать в поиске нового главного тренера команды, после того как с этого поста был уволен Дуэйн Кейси . В канадском клубе уже исключили варианты сотрудничества с экс-тренером «Хьюстон Рокетс» Джеффом ван Ганди, недавно уволенным из «Детройт Пистонс» Стэном ван Ганди и бывшим тренером «Голден Стэйт Уорриорз» Марком Джексоном, сообщает Clutch Points.

Фаворитом в гонке за вакантное место является экс-наставник «Атланты Хоукс» Майк Буденхольцер. В его пользу говорит тот факт, что он имеет опыт работы с командой на решающих стадиях плей-офф. Долгое время Буденхольцер был помощником Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс», за время пребывания в Техасе он выигрывал титул чемпиона НБА четыре раза.