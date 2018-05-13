Как подготовиться к летнему сезону: несколько простых упражнений

До лета осталось меньше месяца, а это значит, что не за горами пляжный сезон.

Фитнес-инструктор Светлана Бегичева рассказала «Вечерке», на что стоит обратить внимание при подготовке идеального тела.

— Летом сразу видно, кто работал над своим телом, а кто ел. Но тело не игрушка, за неделю атлета не сделать. Это огромный труд — формировать мышечный рельеф. Для этого потребуется время, — говорит тренер.

По ее словам, первые результаты можно увидеть уже через два месяца стабильных занятий. При условии, что человек занимается регулярно — не менее трех раз в неделю по два часа.

— Сначала формируется красивый рельеф, уже потом убирается подкожный жир. В течение занятий необходимо правильно питаться, — отмечает Светлана. — Лучше заниматься постоянно. Ведь важен не только визуальный эффект, но и здоровье.

Так, каждому человеку нужно подбирать индивидуальную программу. По словам тренера, у кого-то может быть проблемный живот, а у кого-то — ягодицы. Другой, напротив, идеален. Поэтому нужно работать над всеми мышцами.

— Человек не сможет самостоятельно подготовить себя к пляжному сезону. Что он может сделать, не обладая правильной техникой выполнения физических упражнений? — говорит Светлана. — Так себя можно только покалечить. Поэтому строго под присмотром профессионального тренера. Даже некоторые опытные мастера занимаются под присмотром товарищей.

ПОДЪЕМ НОГ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА

Для упражнения понадобится коврик. Руки располагаются вдоль туловища. Ноги необходимо поднимать перпендикулярно туловищу. Опускать их нужно медленно и не до конца. Для первого занятия достаточно 10-15 раз по три подхода.

ОТЖИМАНИЯ

Для того, чтобы правильно проработать мышцы груди, руки располагаем на ширине плеч, тело держим горизонтально полу. Сделав отжимание, нужно вернуться в исходное положение. Для начала делаем 10-15 раз по два-три подхода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гуляй смело: пять плюсов регулярной ходьбы пешком