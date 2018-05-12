Конте: «Мне не нравятся зоны комфорта»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что каждому тренеру необходимо продолжать прогрессировать.

"С каждым сезоном вы становитесь лучше, чем были сезоном ранее, если вы умны и хотите работать над собой, если хотите учиться. Если вы собираетесь оставаться на том же уровне, то можете оставаться в зоне комфорта. Я не из таких. Мне не нравятся зоны комфорта.

В этом сезоне я сам испытал, насколько сложна АПЛ, хотя я знал это и ранее. Я убедился, что, если вы хотите оставаться конкурентоспособными в чемпионате, надо много работать над разными аспектами.

Каждый сезон заставляет вас сталкиваться с разными ситуациями, и необходимо уметь из этих ситуаций выходить. Каждый сезон не похож на предыдущий, каждый дает возможность получить новый опыт и эмоции, чему-то научиться и стать лучше", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».