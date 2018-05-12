Многолетний помощник Моуринью уходит из «Манчестер Юнайтед»

Руй Фария, многолетний помощник главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, уходит из клуба.

Стоит отметить, что 42-летний специалист работал вместе с «Особенным» на протяжении 17 лет в «Порту», «Челси» (дважды), «Интере», "Реале" и «МЮ».

"Тщательно всё обдумав, с тяжёлым сердцем я принял решение, что пора двигаться дальше. Это были фантастические и незабываемые 17 лет. Однако какое-то время назад я почувствовал, что хочу больше времени проводить с семьей, прежде чем сфокусироваться на новом профессиональном вызове" — цитирует Фарию официальный сайт «красных дьяволов».