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Моуринью расстался с помощником, с которым работал на протяжении 17 лет
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Моуринью расстался с помощником, с которым работал на протяжении 17 лет 

SPORT24.ru 12 мая 2018
Руи Фариа покинет ”Манчестер Юнайтед” по окончании нынешнего сезона. 42-летний специалист работал в качестве помощника Жозе Моуринью более 17 лет.
"После долгих размышлений и с очень тяжелым сердцем я решил, что пришло время двигаться дальше. Это были 17 лет невероятных и незабываемых впечатлений.
При этом уже некоторое время я чувствовал, что хотел бы провести гораздо больше времени со своей семьей, прежде чем заняться новым профессиональным вызовом.
Сердечно благодарю Жозе Моуриньо за веру в меня с тех пор, когда все это было всего лишь студенческой мечтой. Я хотел бы поблагодарить его за возможность и уверенность, за знания и опыт, но самое главное за его дружбу.
Я также хотел бы поблагодарить «Манчестер Юнайтед» и все клубы, в которых у меня была привилегия работать в этот период. Я хотел бы сказать большое спасибо всем сотрудникам и игрокам, которые по-разному внесли важный вклад в мой рост как человека, так и профессионала", — цитирует Руи официальный сайт английского клуба.
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