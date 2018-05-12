«Ждем ремонта»: Цимбалинский мост в Петербурге обклеили мемами

Жители Фрунзенского района обклеили листовками с интернет-мемами Цимбалинский мост, пишут участники сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург ». Таким способом горожане решили обратить внимание властей на заждавшуюся ремонта переправу.

Теперь конструкции моста, дорожное полотно которого испещрено ямами и выбоинами, украшают листовки с надписями: «Расслабься, это Купчино», «Не яма, а ямище», «Тебе нужен джип, если ты не с Купчино». На одном из мемов изображен популярный персонаж Ждун, там же написано: «Ждем ремонта».

Поможет ли такая акция ускорить ремонт переправы, станет известно чуть позже.

Напомним, Цимбалинский мост соединяет Купчино с Невским районом.