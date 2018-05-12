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«Ждем ремонта»: Цимбалинский мост в Петербурге обклеили мемами
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«Ждем ремонта»: Цимбалинский мост в Петербурге обклеили мемами 

АиФ Санкт-Петербург 12 мая 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Жители Фрунзенского района обклеили листовками с интернет-мемами Цимбалинский мост, пишут участники сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Таким способом горожане решили обратить внимание властей на заждавшуюся ремонта переправу.
Теперь конструкции моста, дорожное полотно которого испещрено ямами и выбоинами, украшают листовки с надписями: «Расслабься, это Купчино», «Не яма, а ямище», «Тебе нужен джип, если ты не с Купчино». На одном из мемов изображен популярный персонаж Ждун, там же написано: «Ждем ремонта».
Поможет ли такая акция ускорить ремонт переправы, станет известно чуть позже.
Напомним, Цимбалинский мост соединяет Купчино с Невским районом.
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