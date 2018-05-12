Ростовчанка стала чемпионкой мира по ММА

Виктория Склярова получила чемпионский титул на международных соревнованиях, которые проходят в Греции на острове Родос . Она готовилась к ним три месяца и в финале победила спортсменку из Алжира

Прежде чем попасть на чемпионат мира, Виктория прошла отбор: победила на российских состязаниях. Тогда стала готовиться к соревнованиям IOMAF World Championship в рамках International Extreme Games, которые проходят с 8 по 13 мая.

Индия, — Участвует около 38 стран, в том числе Белоруссия Китай , почти все страны Евросоюза . Всего где-то 450 участников, — рассказала спортсменка.

Она отметила, что обычно выступает в легчайшем весе, но в этот раз попала в полулегкий (67 кг).

— Я всегда получаю удовольствие от самого боя, от того, что могу показать все, на что способна. Легких побед не бывает, но обошлось без травм, и это главное. Я шла на бой с настроем только на победу. Последние дни жила с мыслью об этом чемпионстве, внутри я уже была чемпионом, оставалось только подтвердить это действием, — поделилась чемпионка.

Самым главным для себя считает похвалу тренера Олег Тимербекова. Он сказал, что Виктория «набрала в ударке», а от него «такое услышать дорогого стоит», добавила спортсменка.