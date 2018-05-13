Гончаренко: ЦСКА провел фантастический сезон

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги прошедшего сезона для московской команды, сообщает ТАСС

"Сложный матч был. Достаточно тяжело вышли на поле после первого тайма, много кричали друга на друга, но, думаю, это нормально с учетом степени ответственности игры, нам не хватало движения.

А так, может быть, нам стоило взвинтить темп после гола Ахмеда Мусы , но мы, наверное, решили, что доедем, однако «Анжи» уперся; претензий предъявлять не могу, потому что был очень тяжелый сезон", — рассказал Гончаренко.

Тренер также назвал результаты по окончании сезона фантастическими.

"А так, мы дошли до четвертьфинала Лиги Европы и вновь пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Это фантастический результат, спасибо команде. Нас было мало, но мы были сплоченными", — добавил он.