Осмонд: когда нет судей, появляется больше свободы

Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд рассказала о своём участии в шоу Stars On Ice.

«Состав участников невероятный. Есть все канадские фигуристы, выступавшие на Олимпиаде в этом году, а также вся команда, которая выиграла золотые медали. Почти перед каждым шоу мы обнимаемся, смотрим друг на друга и говорим: «Мы сделали это».

С нами Стойко и Баттл, они тоже часть шоу. Это особенный момент и, честно говоря, потрясающий.

Когда нет судей, появляется больше свободы, чтобы делать то, что ты хочешь. Музыка отличается от то, что мы используем в соревнованиях. Мы делаем групповые программы, чего как у фигуристки-одиночницы у меня никогда не было", — цитирует Осмонд Calgary Sun.

Осмонд — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане в командных соревнований, на чемпионате мира-2018 она выиграла золото.