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Осмонд: когда нет судей, появляется больше свободы
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Осмонд: когда нет судей, появляется больше свободы 

Чемпионат.com 12 мая 2018
Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд рассказала о своём участии в шоу Stars On Ice.
«Состав участников невероятный. Есть все канадские фигуристы, выступавшие на Олимпиаде в этом году, а также вся команда, которая выиграла золотые медали. Почти перед каждым шоу мы обнимаемся, смотрим друг на друга и говорим: «Мы сделали это».
С нами Стойко и Баттл, они тоже часть шоу. Это особенный момент и, честно говоря, потрясающий.
Когда нет судей, появляется больше свободы, чтобы делать то, что ты хочешь. Музыка отличается от то, что мы используем в соревнованиях. Мы делаем групповые программы, чего как у фигуристки-одиночницы у меня никогда не было", — цитирует Осмонд Calgary Sun.
Осмонд — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане в командных соревнований, на чемпионате мира-2018 она выиграла золото.
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