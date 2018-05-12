Хэйворд: снова чувствую себя спортсменом 

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд рассказал о восстановлении после перелома ноги.
«Знаю, что всем любопытно, как обстоят дела с моим восстановлением. Всё проходит хорошо. Я снова чувствую себя спортсменом. Провёл несколько последних недель в Индианаполисе, где добился значительного прогресса. Я уходил из отеля в 9:30 утра и не возвращался до шести вечера. Мы проводим много беговых упражнений и физической терапии, а затем несколько часов я работаю на площадке. Это занимает весь день. В таком режиме я работаю ежедневно. Моё восстановление идёт по плану, я добился очень хорошего прогресса», — написал Хэйворд в своём официальном блоге.