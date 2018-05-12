Илья Геркус: «С Семиным пока не преодолели существующую дистанцию»

— «Холодное» рукопожатие в день чемпионства? Мы праздновали вместе с ребятами, с другими тренерами, пели песни, — приводит RT слова Геркуса. — Но с Семиным мы пока не преодолели существующую дистанцию, поэтому все объятия у нас еще впереди. Думаю, после следующего трофея.

Отметим, что 4 мая, за день до победы в чемпионате, Геркус заявил о полной поддержке и доверии к Семину. В тот же день главный тренер «Локомотива» продлил контракт с клубом еще на один год.