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Илья Геркус: «С Семиным пока не преодолели существующую дистанцию»
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Илья Геркус: «С Семиным пока не преодолели существующую дистанцию» 

Спорт-Экспресс 12 мая 2018
Президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что у него есть разногласия с главным тренером команды Юрием Семиным.
— «Холодное» рукопожатие в день чемпионства? Мы праздновали вместе с ребятами, с другими тренерами, пели песни, — приводит RT слова Геркуса. — Но с Семиным мы пока не преодолели существующую дистанцию, поэтому все объятия у нас еще впереди. Думаю, после следующего трофея.
Отметим, что 4 мая, за день до победы в чемпионате, Геркус заявил о полной поддержке и доверии к Семину. В тот же день главный тренер «Локомотива» продлил контракт с клубом еще на один год.
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