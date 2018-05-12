Самая сексуальная керлингистка опубликовала фото из спортзала

"До лета осталось совсем чуть-чуть, а вы готовы?! Все уже похудели?! На самом деле, у нас сегодня официальное закрытие сезона, которое начнtтся буквально через пару минут! Это значит, что скоро в отпуск!" — написала спортсменка.

Сидорова является двукратной чемпионкой Европы. Также спортсменка пять раз поднималась на подиум по итогам чемпионатов мира.