Геркус: Сёмин приемлет зарубежных специалистов, но ставит их иногда ниже отечественных

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как нужно бороться с мнением главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина , считающего своё видение модели работы в клубе единственно правильным.

«Необходимо убеждать в том, что футбол не стоит на месте, что без разделения на специальности не обойтись. Сколько бы у тренера ни было опыта, он должен сконцентрироваться на подготовке команды к игре. А работа скаутов, врачей, спортивного директора, аналитика — это области, которые должны возглавляться профильными специалистами», — заявил Геркус в эксклюзивном интервью RT.

Он также отметил, что нет аргументов, которые Сёмин никогда не примет.

«Думаю, таких аргументов нет. Он приемлет зарубежных специалистов, хотя и ставит их иногда ниже отечественных. Но он охотно привлекает к работе иностранных игроков, находит для них место на поле и в коллективе, считает их равноправными членами клуба. Поэтому я думаю, что он примет и всё остальное, просто на это нужно время и настойчивость», — заключил Геркус.

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