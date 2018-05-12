Кто родился 12 мая

Сергей Шаргунов — один из основателей молодежного движения «Ура!». Он также возглавлял молодёжное крыло партии «Родина» (Союз молодежи «За Родину!»).

А ещё в этот день родились:

Алина Маратовна Кабаева , российская спортсменка, общественный и политический деятель. Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года. Двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России . Заслуженный мастер спорта РФ.

Андрей Андреевич Вознесенский (1933-2010), поэт и прозаик. Его перу принадлежат два десятка сборников стихов и прозы. Среди них, лирические сборники «Парабола», «Выпусти птицу!», «Витражных дел мастер», повесть «О», книги «Прорабы духа. Прозаические и поэтические произведения», «Ров. Стихи и проза» и др.

Его стихотворный сборник «Антимиры» стал основой спектакля, поставленного на сцене Театра на Таганке. По либретто Вознесенского на музыку Алексея Рыбникова в Ленкоме была поставлена первая в СССР рок-опера «Юнона и Авось».

На стихи поэта написаны многие популярные эстрадные песни, в том числе «Миллион алых роз», «Плачет девочка в автомате», «Начни сначала».