Ещё
Кто родился 12 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто родился 12 мая 

Парламентская газета 12 мая 2018
Сергей Александрович Шаргунов (38 лет), член комитета Государственной Думы по международным делам. Работал в «Новой газете», «Независимой газете», «Завтра», «Московский комсомолец», в журналах «Новый мир», «Эксперт», в сетевом издании «Русский журнал» и др. Вёл общественно-политическое ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».
В качестве журналиста находился в зоне боевых действий во время конфликта в Южной Осетии, посещал Донбасс и Сирию. С 2012 года является главным редактором общественно-политического интернет-издания «Свободная пресса».
Сергей Шаргунов — один из основателей молодежного движения «Ура!». Он также возглавлял молодёжное крыло партии «Родина» (Союз молодежи «За Родину!»).
А ещё в этот день родились:
Алина Маратовна Кабаева, российская спортсменка, общественный и политический деятель. Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года. Двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта РФ.
Алина Кабаева избиралась депутатом Государственной Думы V и VI созывов, входила в состав Общественной палаты РФ. Возглавляет Совет директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и ЗАО «Спорт-Экспресс».
Андрей Андреевич Вознесенский (1933-2010), поэт и прозаик. Его перу принадлежат два десятка сборников стихов и прозы. Среди них, лирические сборники «Парабола», «Выпусти птицу!», «Витражных дел мастер», повесть «О», книги «Прорабы духа. Прозаические и поэтические произведения», «Ров. Стихи и проза» и др.
Его стихотворный сборник «Антимиры» стал основой спектакля, поставленного на сцене Театра на Таганке. По либретто Вознесенского на музыку Алексея Рыбникова в Ленкоме была поставлена первая в СССР рок-опера «Юнона и Авось».
На стихи поэта написаны многие популярные эстрадные песни, в том числе «Миллион алых роз», «Плачет девочка в автомате», «Начни сначала».
Парламентская газета: последние новости
Медведев подписал документ о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург Медведев утвердил «дорожную карту» по развитию персональной медицины Медведев поблагодарил и.о. вице-премьеров за труд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»11
Франция вернула Севастополь Украине24
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»168
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
Назван победитель боя Су-57 и F-2278
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение