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Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 11 на 12 мая
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Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 11 на 12 мая 

Вечерняя Москва 12 мая 2018
Фото: Вечерняя Москва
Угрозы российским дипломатам в ООН, признание нового тренера Евгении Медведевой, критика модельера Лагерфельда политики Меркель, признание растущей мощи российской армии в НАТО и несколько научных открытий.
Мария Захарова рассказала об угрозах «ветеранов АТО» российским дипломатам на организованном якобы под эгидой ООН мероприятии о технологиях дезинформации.
Украинский музыкант Олег Скрипка признался, к чему привели русофобские заявления на одном из концертов.
Немецкий телеканал утверждает, что Россия запретила журналисту Хайо Зеппельту въезд на ЧМ-2018, а новый тренер фигуристки Евгении Медведевой признался, как был удивлен ее СМС с предложением встретиться и обсудить возможность сотрудничества.
Майк Помпео обсудил с Ким Чен Ыном условия денуклеаризации Корейского полуострова, а Немецкий модельер Карл Лагерфельд жестко раскритиковал политику Ангелы Меркель.
Компания SpaceX запустила на орбиту телекоммуникационный спутник Бангладеш, используя новый многоразовый разгонный блок.
СМИ сообщили о готовности Facebook создать собственную криптовалюту, а НАТО признало нарастающую мощь российской армии.
Ученые разработали новый анализ крови, который поможет вовремя выявить аллергию на арахис и выяснили самые смертоносные привычки населения планеты.
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