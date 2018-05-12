Алина Кабаева: о славе, громких победах и страшных потерях в интервью «Звезде»

Алина Кабаева рассказалаа, как строилась ее карьера, как она стала олимпийской чемпионкой, и кто является ее главным спортивным вдохновителем.

12 мая прославленной российской гимнастке, политическому и общественному деятелю Алине Кабаевой исполняется 35 лет. В своем интервью главному редактору службы информационного вещания ТРК «Звезда» Максиму Додонову она рассказала, как строилась ее карьера, как стала олимпийской чемпионкой, и кто является ее главным спортивным вдохновителем.

Еще до ухода из спорта в 2007-м Кабаева являлась членом Общественной палаты Российской Федерации , а уже по окончании карьеры стала депутатом Госдумы . Несколько лет назад Кабаева решила уйти из политики и стала управлять крупным медиахолдингом. Теперь олимпийская чемпионка занимается медиабизнесом и благотворительностью. Кроме того, каждый год ее фонд проводит фестиваль художественной гимнастики «Алина».

«Это не соревнования, это еще одна площадка показать себя Винер , потому что у нас такая система 2-3 гимнастки приезжают. Возможности получают дети, не у всех есть возможность приехать в Москву , а фонд наш оплачивает костюмы, наряды, и родители ни за что не платят и я счастлива, что такой проект есть и он единственный в мире. Хвалить себя не скромно. Но я не одна у меня команда, те же тренеры. Фонд оплачивает все и вы совершенно правы и я счастлива, что есть такой фонд, он не государственный, это частные деньги», — рассказала в интервью «Звезде» Кабаева.

За свои спортивные успехи Кабаева благодарна своему тренеру Ирине Винер. Будущая повелительница лент, булав и обручей Кабаева родилась в Ташкенте в спортивной семье. Папа-футболист. Мама — баскетболистка. Дочь в 3,5 года отдали в художественную гимнастику. Винер на тот момент тоже жила в Ташкенте. Но Кабаеву не брала, потому что тренировала группы постарше. Впрочем, у юной гимнастки, на первый взгляд, дела шли неплохо. Все отмечали талант — ей даже разминаться не надо, и невероятную энергетику лучезарной девочки.

Мама Кабаевой решилась лететь в Москву, куда на тот момент, после распада Союза, уже переехала Винер. Сейчас Кабаева вспоминает, что в начале пути тренер сразу потребовала от нее самых высоких показателей.

«Она всегда нам говорила, сходишь с пьедестала — начинай все сначала. Забудь про свои победы, достижения, этого уже не существует. И по жизни это идет. Научила дисциплине, добиваться успеха — но благодаря тренеру — при этом она говорила — она своим примером доказала — у нас был тандем», — рассказала Кабаева.

По словам Кабаевой, она никогда не скрывала эмоций, когда ей было тяжело.

«Я делаю это открыто. Я быстро начинаю плакать. Все-таки, ребенок была. Я человек, а не робот», — добавила она.

В 15 лет Алина Кабаева стала чемпионкой Европы. Через год — в японской Осаке — берет сразу четыре золота мирового турнира. На Олимпиаду в Сидней 2000 года Алина Кабаева ехала с ощущением, как она — как сама призналась — будто она — с другой планеты, может всё, и медаль а кармане. Но самоуверенность подвела — Кабаева совершила досадную ошибку, выступая с обручем. Он выкатился за пределы ковра — в итоге Кабаева только третья.

«Когда мне первую награду вручали — Орден дружбы — мне было стыдно там находиться, потому что все ждали от меня золото, а я привезла бронзу, мне правда было стыдно вообще возвращаться в страну, но здорово что Юля Барсукова стала чемпионкой, точно помню, что мне было стыдно туда идти», — рассказала Кабаева.

В 2001-м Ирину Чащину и Алину Кабаеву обвиняют в употреблении фуросемида. Вещества, которое помогает избавиться от отеков, выводя лишнюю воду из организма. Приравнен WADA к допингу. Чащину и Кабаеву дисквалифицируют на два года.

«Потом оказалось, что никакого допинга не было, нужно было открыть вторую пробу, прошло полтора года, нам не давали права выступать, хотя мне сначала дали право выступить на чемпионате Европы, я выиграла Чемпионат Европы, не брав у меня никаких тестов, чтобы посмотреть есть у меня допинг или нет, после этого они меня все равно дисквалифицируют еще на полгода, не объясняя почему, а почему вы дали возможность выступить на чемпионате Европы?», — отметила Кабаева.

По ее словам, на фоне последних скандалов с допинг-пробами российских спортсменов доверия к МОК и WADA у нее нет.

«То, что сейчас происходит это такой бред. Может мы не знаем подводных камней. Не хочется, чтобы в спорте была политика. Это что такое? Мне жалко спортсменов. Я горжусь, снимаю шляпу. Многие говорили — может не надо ехать. Так в Советском союзе бы сделали. Мы живем в другом времени. Должны быть конкурентоспособными. Наши молодцы — не подвели. Молодцы», — сказала Кабаева.

Не подвела и она. Хотя во время дисквалификации не раз говорила, что была близка к тому, чтобы бросить спорт. Остановила Ирина Винер. И в 2004-м на Олимпийских играх в Афинах Алина Кабаева доказывает всему миру — что она лучшая гимнастка планеты. В России начинается настоящая «алиномания». Кабаева возглавляет рейтинги самых красивых и успешных, ее приглашают на телевидение. За ней охотятся папарацци. Но чемпионка — умеет отделять зерна от плевел. Излишние внимание, светская жизнь ей чужды, гораздо важнее — работать над собой и быть примером для подражания. Кабаева объявила об окончании спортивной карьеры в 2007-ом. Кстати, и по сей день она единственная гимнастка в мире, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса в качестве пятикратной чемпионки Европы: такого результата не добивалась ни одна спортсменка за всю историю художественной гимнастики.

Сегодня чемпионка не исключает — что может вернуться на ковер — по крайней мере — она думает о новой ипостаси — тренера.